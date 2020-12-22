Kayseri'de bir kişi komşusunun garajında otomobilde ölü bulundu
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Kayseri'de bir kişi komşusunun garajında otomobilde ölü bulundu

22.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:40
Kayseri'de bir kişi komşusunun garajında otomobilde ölü bulundu

Kayseri'nin Sarız ilçesinde bir kişi komşusunun garajında park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde bir kişi komşusunun garajında park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

Dallıkavak Mahallesi'nde yaşayan İsmail Akyol'un (61) gece eve gelmemesi üzerine ailesi sabah saatlerinde aramaya başladı.

Akyol, komşusunun garajında park halindeki otomobilinde hareketsiz yatarken bulundu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Akyol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Akyol'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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