Kayseri'de bir kişi karısını bıçakla yaraladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de bir kişi karısını bıçakla yaraladı

Kayseri'de bir kişi karısını bıçakla yaraladı
AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli polise teslim oldu.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli polise teslim oldu.

Cumhuriyet Mahallesi Gül Sokak'ta A.Ç, henüz belirlenemeyen nedenle karısı F.Ç. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında A.Ç, belinde taşıdığı bıçakla F.Ç'yi yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

F.Ç, Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

 Sivas'ın İmranlı ilçesi sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Sivas'ın İmranlı ilçesi sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

 İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE, MERDİVENLE KURTARDI

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE, MERDİVENLE KURTARDI

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title