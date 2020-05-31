Kayseri'de bir kişi iş yerinde ölü bulundu Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 41 yaşındaki kişi iş yerinde ölü bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 41 yaşındaki kişi iş yerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ö.O'dan bir süredir haber alamayan yakınları, polise bilgi verdi. Ö.O, Mimarsinan Mahallesi Murat Caddesi'ndeki iş yerinde polis ekipleri tarafından hareketsiz yatarken bulundu.

Sağlık ekipleri, Ö.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA