Kayseri'de bir kişi iş yerinde ölü bulundu
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Kayseri'de bir kişi iş yerinde ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 41 yaşındaki kişi iş yerinde ölü bulundu.

Kayseri'de bir kişi iş yerinde ölü bulundu
31.05.2020 09:27 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:27

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 41 yaşındaki kişi iş yerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ö.O'dan bir süredir haber alamayan yakınları, polise bilgi verdi. Ö.O, Mimarsinan Mahallesi Murat Caddesi'ndeki iş yerinde polis ekipleri tarafından hareketsiz yatarken bulundu.

Sağlık ekipleri, Ö.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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