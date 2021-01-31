Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
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Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

31.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:39
Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Sarız ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tavla Mahallesi Tilkiler Sokak'ta yaşayan Mehmet A'dan (71) haber alamayan yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Mehmet A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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