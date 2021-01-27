Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
27.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:04
Kayseri'de 68 yaşındaki kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Kayseri'de 68 yaşındaki kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Merkez Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda bir evde yaşayan A.O'dan haber alamayan yakınları, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye yardımıyla eve giren ve A.O'yu yatağında hareketsiz gören polis, sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, A.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelenmek üzere hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin