Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
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Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
02.09.2020 21:13 | Son Güncelleme: 02.09.2020 21:34

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Sarmaşık Sokak'taki bir apartman dairesinde oturan Sadullah P'yi (25) hareketsiz gören yakınları, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sadullah P'nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Kaynak: AA

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