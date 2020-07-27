Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'nde 3 katlı bir apartman 3. katındaki dairede yalnız yaşayan 76 yaşındaki Şükran T, aynı binada oturan yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulundu.

Haber verilmesi üzerine eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Şükran T'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kadının cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Şükran T'nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Kaynak: AA