Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
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Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
22.07.2020 00:47 | Son Güncelleme: 22.07.2020 00:47

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan 76 yaşındaki Metin K'yi hareketsiz gören yakınları, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Metin K'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Metin K'nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Kaynak: AA

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