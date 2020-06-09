Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
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Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
09.06.2020 22:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:52

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Anafartalar Mahallesi Mevsim Sokak'taki bir apartman dairesinde yaşayan 57 yaşındaki E.S'ye telefonla ulaşamayan eşi, oğlu ve komşularını arayarak evi kontrol etmelerini istedi.

Kapıyı açan oğlu, E.S'nin yerde hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, E.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

E.S'nin cesedi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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