Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 48 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 48 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Gülyeri Sokak'ta bir apartman dairesinde yalnız yaşayan İ.B'den bir süredir haber alamayan yakınları, polise bilgi verdi.

Polis ve sağlık ekipleri, itfaiyenin yardımıyla eve girdi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan İ.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İ.B'nin cesedi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA