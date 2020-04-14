Kayseri'de bir kişi, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı Kayseri'de sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen M.Ö'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA