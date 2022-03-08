Bir kişi boşandığı gün kayınvalidesini bıçakladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir kişi boşandığı gün kayınvalidesini bıçakladı

AA - Murat Asil - Güncel
 - Güncelleme:
Bir kişi boşandığı gün kayınvalidesini bıçakladı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde damadı tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde damadı tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.T, Selimiye Mahallesi'ndeki bir öğrenci pansiyonunda çalışan kayınvalidesi E.G'yi çöpleri atmak için bahçeye çıktığında bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Y.T, polis merkezine giderek teslim oldu.

Y.T'nin, Kayseri Adliyesinde bugün görülen duruşmada eşinden boşandığı, duruşmanın ardından kayınvalidesinin çalıştığı pansiyona giderek olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Bir kişi boşandığı gün kayınvalidesini bıçakladı

Bir kişi boşandığı gün kayınvalidesini bıçakladı

Bir kişi boşandığı gün kayınvalidesini bıçakladı

Bir kişi boşandığı gün kayınvalidesini bıçakladı

Bir kişi boşandığı gün kayınvalidesini bıçakladı

Bir kişi boşandığı gün kayınvalidesini bıçakladı

AA / Murat Asil - Güncel

Kayseri, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title