Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Suriye uyruklu bir kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Suriye uyruklu bir kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ulak Sokak'ta apartmanın 1. katında Suriye uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda A.E. (21) aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.E. sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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