Kayseri'de Bir Kişi Ayağından Vurularak Yaralandı

Kayseri'de bir kişi çıkan tartışmada ayağından vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Sivas Caddesi'de bulunan Başel Apartmanı'nın son katında meydana gelen olayda çıkan tartışmada bir kişi sol ayağından silahla vurularak yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın meydana geldiği yerde inceleme yapan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen O.K. ile yanında bulunan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. - KAYSERİ