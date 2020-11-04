Kayseri'de bir kişi aracında ölü bulundu
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Kayseri'de bir kişi aracında ölü bulundu

04.11.2020 21:45 | Son Güncelleme: 04.11.2020 21:48
Kayseri'de bir kişi aracında ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin hafif ticari aracının içinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin hafif ticari aracının içinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Erciyes Dağı yolunda 38 LF 830 plakalı aracın yolun ortasında yan durmuş vaziyette ve içinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından tabanca ile vurulmuş Sedat A'nın (33) öldüğünü belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçmaya çalışırken polis tarafından gözaltına alınan şüpheli İ.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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