Kayseri'de bir kadın karbonmonoksit gazından zehirlendi
18.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:00
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı.
General Emir Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda ikamet eden Ayşe A, alt kat komşusunun yaktığı sobanın havalandırma boşluğundan sızan gazından zehirlendi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ayşe A, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya