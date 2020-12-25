Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı
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Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı

25.12.2020 11:18 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:23

Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı Kayseri'nin Talas ilçesinde bir avukat 7. kattan atlayarak intihar etti.

Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde bir avukat 7. kattan atlayarak intihar etti. Bu intiharla birlikte kentte bir haftada ikinci avukat intiharı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anayurt Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, apartman sakinleri sabah saatlerinde otoparkta hareketsiz yatan bir şahıs gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede hayatını kaybeden kişinin Avukat Mehmet H. olduğunu tespit etti. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen avukatın 7. katta bulunan ikametinden atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Mehmet H.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan geçtiğimiz hafta da 25 yaşındaki Avukat Hayriye Sena B. de Melikgazi ilçesine bağlı Sivas Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 8. katından atlayarak hayatına son vermişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı
Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı
Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı
Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN

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