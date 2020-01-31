Kayseri'de bir firma, Çin'e 1 milyonun üzerinde maske ihraç etti

31.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:10

Kayseri'de bir firma, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının ardından gelen talep üzerine maske ihracatına başladı.

Firma sahibi Harun Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünlerinin yüzde 55'ini 35 ülkeye ihraç ettiğini belirterek, Çin'in Vuhan kentinde yeni tip koronavirüs ortaya çıkmasının ardından, bu ülkedeki yardım kuruluşlarından da talepler geldiğini söyledi.

Durak, Çin'e virüsün ortaya çıkmasından bugüne kadar çeşitli tiplerde 1 milyonun üzerinde maske ihraç ettiklerine dikkati çekerek, gelen yeni siparişleri yetiştirmek için de yoğun bir tempoda çalıştıklarını anlattı.

Günlük 110 bin maske üretim kapasiteleri olduğunu belirten Durak, şöyle devam etti:

"Şu anda 35 personelle gece gündüz vardiya yaparak bu krizi atlatmaya çalışıyoruz. Oradaki insanların da mağduriyetini göz önünde bulundurarak biraz daha gayret ediyoruz. Burada kazanç önemli değil, sadece insani vazifemizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar üretmeye çalışıyoruz. Hem Türk ekonomisine katkıda bulunmak hem de insanların bu illetten kurtulması için uğraşıyoruz."

Kaynak: AA