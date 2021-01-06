Kayseri'de bir fabrikada yangın çıktı
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Kayseri'de bir fabrikada yangın çıktı

06.01.2021 01:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 01:26
Kayseri'de bir fabrikada yangın çıktı

Kayseri'de masa ve sandalye üreten bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kayseri'de masa ve sandalye üreten bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 57. Cadde'de masa ve sandalye üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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