Fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor
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Fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor

06.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:01

Kayseri'de masa ve sandalye üreten bir fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kayseri'de masa ve sandalye üreten bir fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 57. Cadde'de masa ve sandalye üreten bir fabrikada gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Büyük çaplı hasara neden olan yangında fabrikanın bazı kısımları çöktü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikadaki yanan masa ve sandalyeler iş makinesiyle fabrika dışına çıkarılmaya çalışılıyor.

Fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor
Fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor
Fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor
Fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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