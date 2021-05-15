Bir evin oturma odasının tavanındaki alçı sıvaların düşmesi sonucu bir kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir evin oturma odasının tavanındaki alçı sıvaların düşmesi sonucu bir kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de bir evin oturma odasındaki alçı sıvaların düşmesi sonucu baba yaralandı, anne ve bebeği yara almadan kurtuldu.

Kayseri'de bir evin oturma odasındaki alçı sıvaların düşmesi sonucu baba yaralandı, anne ve bebeği yara almadan kurtuldu.

Merkez Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanın 10. katındaki evin oturma odasının tavanındaki alçı sıvalar döküldü.

Odada bulunan ve üzerine sıva düşen baba Yusuf Altunok (33) yaralandı. Odadaki anne Sevinç ile bir haftalık bebeği Elif ise şans eseri yara almadı.

Yusuf Altunok, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ailenin yakını Şaban Yıldırım, AA muhabirine, binanın henüz 2-3 yıllık olduğunu söyledi.

Çiftin gördükleri tedavinin ardından 10 yıl sonra ilk bebeklerini kucaklarına aldıklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tavanın çöktüğünü duyduk, geldik. Geldiğimizde de bu manzarayla karşılaştık. Bir haftalık, yeni doğan bir bebeğimiz var. Tek tesellimiz ona bir şey olmaması. Olay esnasında bebek, annesi ve Yusuf odada. Bebek yatıyor. Çöken sıva ağırlıklı olarak Yusuf'un bulunduğu kanepeye düşmüş."

Bir evin oturma odasının tavanındaki alçı sıvaların düşmesi sonucu bir kişi yaralandı
Bir evin oturma odasının tavanındaki alçı sıvaların düşmesi sonucu bir kişi yaralandı
Bir evin oturma odasının tavanındaki alçı sıvaların düşmesi sonucu bir kişi yaralandı
Bir evin oturma odasının tavanındaki alçı sıvaların düşmesi sonucu bir kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Aykut Erdoğdu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bir evin oturma odasının tavanındaki alçı sıvaların düşmesi sonucu bir kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 19:55:12. #1.14#

title