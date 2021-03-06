Kayseri'de bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bir evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bir evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Ambar Mahallesi Altınok Caddesi'nde bulunan boş bir evin çatısında, henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Ekipler evin alt kısmında bulunan ikinci el lastiklerin yer aldığı depoya alevlerin sıçramaması için önlem aldı.

Kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan