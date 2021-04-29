Kayseri'de bir evde, yemeğin ocakta unutulmasıyla çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de bir evde, yemeğin ocakta unutulmasıyla çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de bir evde, yemeğin ocakta unutulmasıyla çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de bir evde yemeğin ocakta unutulması sonucu çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Kayseri'de bir evde yemeğin ocakta unutulması sonucu çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Nergiz Sokak'taki 3 katlı bir binanın en üst katında iftar için hazırlık yapan G.Ş'nin ocakta unuttuğu yemek alev aldı.

Alevlerin aspiratöre sıçramasıyla büyüyen yangını fark eden aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber verdi.

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın sırasında elinden yaralanan G.Ş. ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Kastamonu'da 4 ev alevlere teslim oldu, anne ve kızı feci şekilde can verdi
Kastamonu'da 4 ev alevlere teslim oldu, anne ve kızı feci şekilde can verdi
Çekyatta uyuyakalan çiftçi, evinde çıkan yangın nedeniyle feci şekilde can verdi
Çekyatta uyuyakalan çiftçi, evinde çıkan yangın nedeniyle feci şekilde can verdi
Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Vedat Bilgin Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Merve Dizdar Nesrin Cavadzade
Spor Ünal Karaman Abdullah Avcı Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayseri'de bir evde, yemeğin ocakta unutulmasıyla çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 21:06:30. #1.15#

title