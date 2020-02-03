Kayseri'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kardeş tedavi altına alındı
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Kayseri'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kardeş tedavi altına alındı

Kayseri'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

03.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:34
Kayseri'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kardeş tedavi altına alındı

'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçesi Argıncık 205. Sokak'ta bulunan üç katlı evin birinci katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan etkilenen Mecit H. (5) ve kardeşi Emir H. (3), olay yerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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