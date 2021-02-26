Kayseri'de bir emekli, kaybettiği maaşına belediye anonsuyla kavuştu
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Kayseri'de bir emekli, kaybettiği maaşına belediye anonsuyla kavuştu

26.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:29
Kayseri'de bir emekli, kaybettiği maaşına belediye anonsuyla kavuştu

Kayseri'nin Develi ilçesinde emekli maaşını kaybeden kadın, belediyeden yapılan anonsu duyan vatandaşın duyarlılığıyla maaşına kavuştu.

Kayseri'nin Develi ilçesinde emekli maaşını kaybeden kadın, belediyeden yapılan anonsu duyan vatandaşın duyarlılığıyla maaşına kavuştu.

Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arife Kaya, içinde emekli maaşı, kimliği ve banka kartı olan cüzdanını Elbiz Caddesi'nde kaybetti.

Develi Belediyesine başvuran Kaya'nın cüzdanının bulunması için belediye tarafından anons yapıldı.

Cüzdanı bulan Ali Alay, anonsu duyunca cüzdanı Kaya'ya teslim etti.

Alay'a teşekkür eden emekli Kaya, "Emekli maaşımı ve cüzdanımı bana getirerek, beni büyük zorluktan kurtaran Ali oğlumdan ve belediyemiz çalışanlarından Allah razı olsun." ifadelerini kullanarak dua etti.

Alay ise Kaya'nın duasının kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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