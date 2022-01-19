Kayseri'de bir deprem daha meydana geldi

Dün gece saatlerinde 4.9 şiddetinde depremle sarsılan Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bir deprem daha meydana geldi.

KAYSERİ (İHA) - Dün gece saatlerinde 4.9 şiddetinde depremle sarsılan Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bir deprem daha meydana geldi.

Kayseri'de dün gece saatlerinde 4.9 şiddetinde meydana gelen depremle sallanan Sarıoğlan ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nde yapılan ölçümlere göre ilçede, 3 büyüklüğünde deprem oldu.

(İHA)

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