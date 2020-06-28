Kayseri'de bir daire karantina altına alındı
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Kayseri'de bir daire karantina altına alındı

Kayseri'de Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin oturduğu daire karantina altına alındı.

Kayseri'de bir daire karantina altına alındı
28.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:31

Kayseri'de Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin oturduğu daire karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yakut Mahallesi Ayvacık Caddesi No: 79'da oturan bir kişi şiddetli bel ve eklem ağrıları şikayeti sonrasında 112 ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vatandaşın yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında, Yakut Mahallesi Ayvacık Caddesi'nde ailesiyle birlikte oturduğu apartman dairesi karantina altına alındı.

Bina girişine de dairenin karantina altına alındığı uyarısı asıldı. 6 kişilik ailenin ihtiyaçları Vefa Destek Grubu tarafından karşılanacak.

(Alparslan Ötüken/İHA)

Kaynak: İHA

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