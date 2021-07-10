Kayseri'de bir bölge "riskli alan" ilan edildi
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Kayseri'de bir bölge "riskli alan" ilan edildi

Kayseri'de bir bölge 'riskli alan' ilan edildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir bölgenin "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir bölgenin "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi sınırları içinde bulunan bölgenin, riskli alan ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, riskli alan ilan edilen yerin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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