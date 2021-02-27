Kayseri'de bir binanın elektrik odasında erkek cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'de bir binanın elektrik odasında erkek cesedi bulundu

27.02.2021 10:05 | Son Güncelleme: 27.02.2021 10:08
Kayseri'de bir binanın elektrik odasında erkek cesedi bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir binanın bodrum katındaki elektrik odasında erkek cesedi bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir binanın bodrum katındaki elektrik odasında erkek cesedi bulundu.

İhbarı değerlendiren polis ekipleri, Saraybosna Mahallesi Salih Avgun Paşa Caddesi'ndeki bir binanın bodrum katındaki elektrik odasında erkek cesedi olduğunu tespit etti.

İtfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Cesedin kimliği yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Berat Albayrak Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de bir binanın elektrik odasında erkek cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 10:08:19. #1.15#
title