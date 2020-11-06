Kayseri'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Kayseri'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu

06.11.2020 23:05 | Son Güncelleme: 06.11.2020 23:08
Kayseri'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu

Kayseri'de bir binanın bodrum katında çıkan yangında hasar oluştu.

Kayseri'de bir binanın bodrum katında çıkan yangında hasar oluştu.

Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi 1. Cadde'deki 2 katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binada yoğun dumana neden olan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürdü.

Dumandan etkilendikleri için balkona çıkan 12 kişi itfaiye aracıyla tahliye edilirken 1 kişi ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

İlgili Haberler

TUZLA'DA APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
TUZLA'DA APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
Son dakika haberleri... Kayseri'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Kayseri'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Datça'da evde çıkan yangın hasara yol açtı - MUĞLA
Datça'da evde çıkan yangın hasara yol açtı - MUĞLA
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Ziya Selçuk Mesut Yılmaz Abdülhamit Gül
Magazin Irmak Ünal Orhan Veli Cansu Dere Yıldız Tilbe
Spor Erol Bulut Eddie Newton Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Konya Avrupa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 23:09:28. #1.14#
title