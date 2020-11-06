Kayseri'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu
06.11.2020 23:05 | Son Güncelleme: 06.11.2020 23:08
Kayseri'de bir binanın bodrum katında çıkan yangında hasar oluştu.
Kayseri'de bir binanın bodrum katında çıkan yangında hasar oluştu.
Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi 1. Cadde'deki 2 katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Binada yoğun dumana neden olan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürdü.
Dumandan etkilendikleri için balkona çıkan 12 kişi itfaiye aracıyla tahliye edilirken 1 kişi ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin