Kayseri'de bir binadaki karantina sona erdi
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir binada uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.
27.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:02
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir binada uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.
Merkez Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın 14 günlük karantina süresi sona erdi.
Tedbirlerinin kaldırıldığı binada hayat normale döndü.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, 8 katlı binada iki kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 13 Nisan'da karantina tedbiri uygulanmasına karar vermişti.
Kaynak: AA