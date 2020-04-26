Kayseri'de bir binadaki karantina sona erdi
Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir binada uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.
26.04.2020 23:18 | Son Güncelleme: 26.04.2020 23:50
Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir binada uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Talas ilçesinde 14 katlı bir apartmanın 14 günlük karantina süresi sona erdi.
Karantinanın sona ermesinin ardından bina sakinleri alkışlar ve müzik eşiliğinde kutlama yaptı.
Bina, görevli ile eşi ve çocuğunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün önce karantinaya alınmıştı.
Kaynak: AA