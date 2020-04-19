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Yahyalı, Kayseri, Güncel

Kayseri'de bir bina karantinaya alındı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.

19.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:02
Kayseri'de bir bina karantinaya alındı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Seydili Mahallesi Ahçılı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanının 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Apartmanda bulunan bir kişinin testininin pozitif çıktığı ve binada 12 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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