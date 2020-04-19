Kayseri'de bir bina karantinaya alındı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.
19.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:02
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Seydili Mahallesi Ahçılı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanının 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Apartmanda bulunan bir kişinin testininin pozitif çıktığı ve binada 12 kişinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA