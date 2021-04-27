22 buzağı aldığı "Fıstık" adlı ineğe gözü gibi bakıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

22 buzağı aldığı "Fıstık" adlı ineğe gözü gibi bakıyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan besici Cemal Göktaş, "Fıstık" adını verdiği simental ırkı ineğinden 22 buzağı aldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan besici Cemal Göktaş, "Fıstık" adını verdiği simental ırkı ineğinden 22 buzağı aldı.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gesi Mahallesi'nde çocuk yaşta hayvancılığa başlayan ve geçimini bu işten karşılayan Göktaş, suni tohumlama ile yıllar önce simental ırkı inek sahibi oldu.

"Fıstık" adını verdiği ve her sene düzenli yavrulayan ineğin süt veriminin yüksek olduğunu belirten Göktaş, hayvandan vazgeçemediğini aktardı.

Göktaş, ahırındaki hayvanların birçoğunun "fıstık" adlı hayvandan dünyaya geldiğini kaydetti.

Fıstığın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Göktaş, "Vadesi yetene kadar ineğime bakacağım, onun sütü ve yavruları sayesinde çocuklarımı okuttum, evlendirdim ve emekli oldum." ifadelerini kullandı.

22 buzağı aldığı 'Fıstık' adlı ineğe gözü gibi bakıyor
22 buzağı aldığı 'Fıstık' adlı ineğe gözü gibi bakıyor
22 buzağı aldığı 'Fıstık' adlı ineğe gözü gibi bakıyor
22 buzağı aldığı 'Fıstık' adlı ineğe gözü gibi bakıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
Teslim olmamak için intihara bile kalkışan uyuşturucu satıcısının sonu cezaevi oldu
Teslim olmamak için intihara bile kalkışan uyuşturucu satıcısının sonu cezaevi oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Özcan Deniz Ebru Gündeş Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 22 buzağı aldığı "Fıstık" adlı ineğe gözü gibi bakıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:28:35. #1.14#

title