Kayseri'de bir ayda yakalanan 745 şüpheliden 234'ü tutuklandı
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Kayseri'de bir ayda yakalanan 745 şüpheliden 234'ü tutuklandı

Kayseri'de bir ayda yakalanan 745 şüpheliden 234'ü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'de düzenlenen çeşitli operasyonlarda gözaltına alınan 745 şüpheliden 234'ünün tutuklandığı bildirildi.

Kayseri'de düzenlenen çeşitli operasyonlarda gözaltına alınan 745 şüpheliden 234'ünün tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet, Gasp, Hırsızlık, Ahlak, Oto Hırsızlık ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık büro amirlikleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 15 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 745 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 234'ü sevk edildikleri adliyede mahkemelerce tutuklandı.

Aynı dönemde kaybolan 97 kişiden 89'u bulundu, 8'ini arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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Kayseri'de bir ayda yakalanan 745 şüpheliden 234'ü tutuklandı - Haberler
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