Kayseri'de bir aracı gasbeden ve kaza yapan 3 sanığa hapis cezası
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Kayseri'de bir aracı gasbeden ve kaza yapan 3 sanığa hapis cezası

Kayseri'de bir aracı gasbeden ve kaza yapan 3 sanığa hapis cezası
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin otomobilini gasbeden 3 sanığa 9 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin otomobilini gasbeden 3 sanığa 9 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar İ.K, T.M.Ö. ve A.T.T. ile avukatları hazır bulundu. Müşteki E.A. ise duruşmaya katılmadı.

Sanıklardan A.T.T, müşteki E.A'yı darbetmediklerini ve aracı çalmadıklarını savundu.

Sanıklardan T.M.Ö. ise otomobile müşteki ile beraber ve gülerek bindiklerini öne sürdü.

Aracı kullanan ve kaza yapan sanık İ.K. aracı gasbetmediklerini iddia ederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar İ.K, T.M.Ö. ve A.T.T'ye, "birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan ayrı ayrı 9 yıl 2 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Olay

Melikgazi ilçesinde 6 Temmuz 2020'de E.A. arkadaşı ile Akyel Parkı'nda oturduğu esnada, İ.K, T.M.Ö. ve A.T.T. yanına gelerek, gezmek için arabasını istemişti. E.A'nın aracını vermek istememesi üzerine T.M.Ö. tehditle anahtarı almış, kendisini de yanlarına alarak gezdikleri esnada kaza yapmışlardı.

Kaza sonrası E.A'nın şikayeti üzerine 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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