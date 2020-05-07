Kayseri'de bir apartmandaki Kovid-19 karantinası kaldırıldı
07.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:46
Kayseri'de bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Kayseri'de bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesindeki 7 katlı ve 25 daireli binada uygulanan karantina, sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle kaldırıldı.
Binanın giriş kapısındaki emniyet şeridinin söküldüğü ve hayatın normale döndüğü gözlendi.
Bina, apartman görevlisinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün önce karantinaya alınmıştı.
Kaynak: AA