Kayseri'de bir apartmandaki karantina sona erdi
Kayseri'de bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
11.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:47
Kayseri'de bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesinde 52 daireli binadaki karantina uygulaması, 14 günlük sürenin dolmasının ardından yapılan kontrollerde olumsuzluğa rastlanmaması üzerine kaldırıldı.
Binaya giriş ve çıkış normale döndü.
Kaynak: AA