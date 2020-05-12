Kayseri'de bir apartmandaki karantina sona erdi
Kayseri'de bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
12.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:46
Kayseri'de bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesindeki 8 katlı ve 22 daireli binada uygulanan karantina, sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle kaldırıldı.
Binanın giriş kapısındaki emniyet şeridinin söküldüğü ve hayatın normale döndüğü gözlendi.
Bina, apartman görevlisinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün önce karantinaya alınmıştı.
Kaynak: AA