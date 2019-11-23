Kayseri'de bir aile, babalarının vasiyetiyle 600 fidan dikti

23.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:50

Kayseri'de bir süre önce hayatını kaybeden babalarının vasiyeti üzerine çocukları Ali Dağı'na 600 fidan dikti.

Talas Belediye'sinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçesinde yaşayan Şaban Karlı'nın, "vefatımdan sonra cenaze yemeği vermek yerine meyve ağacı dikin" vasiyet üzerine çocukları belediyeye başvurdu.

Belediye ile yapılan iş birliği sonucu cenaze yemeği ikram etmek yerine 600 ağacın toprakla buluşturulmasına karar verildi.

Ali Dağ bölgesinde belirlenen yere aile yakınları ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, merhumun vasiyeti olan meyve ağaçlarını toprakla buluşturdu.

Şaban Karlı'nın oğlu Ahmet Karlı, "Babam vasiyetini yerine getirmek üzere meyve ağaçlarından oluşan 600 fidanı Ali Dağı'nda toprakla buluşturduk. Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın da buraya gelerek bu anlamlı günümüzde bize eşlik etti. Kendisine ailemiz adına çok teşekkür ediyoruz. Babamızın vasiyetini yerine getirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Yalçın, ailenin yemek ikramı yerine ağaç dikerek örnek davranışa imza attıklarını ifade etti.

Kaynak: AA