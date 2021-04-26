Kayseri'de binanın 14. katından düşen kişi öldü
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Kayseri'de binanın 14. katından düşen kişi öldü

Kayseri'de binanın 14. katından düşen kişi öldü
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinin balkonundan dengesini kaybederek düşen kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinin balkonundan dengesini kaybederek düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 71 yaşındaki M.B, İldem Fatih Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Bulvarı Sönmez Sokak'ta yaşadığı binanın 14. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, M.B'nin öldüğünü belirledi.

M.B'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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