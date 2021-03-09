Kayseri'de "BİN-KAY-SERİ" projesi tanıtım toplantısı yapıldı

Kayseri'de Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hazırlanan "BİN-KAY-SERİ" projesi tanıtıldı.

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlenen toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Akpınar, Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şubesi Başkanı Aydın Kalkan ve proje koordinatörü Mustafa Karabulut ile davetliler katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı, toplantıda yaptığı konuşmada, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak eğitim anlamında proje ve farklı çalışmalara imza attıklarını belirten Kabakcı, bu projelerin desteklenmesinin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Proje koordinatörü Karabulut da öğrencilerin fiziksel ve sosyal aktivitelere katılımlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin toplum ile ilişkilerini güçlendirmelerini istediklerini belirten Karabulut, "Proje kapsamında Erciyes'te kayak etkinliği, sağlıklı ve hareketli yaşam kitap okuma etkinliği, 15 gence binicilik eğitimi, bovling etkinliği, Bursa ile Konya gezisi yapılacak ve gençlerimize çeşitli hediyeler verilecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün