Kayseri'de bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi petrol istasyonuna sığındı

29.11.2019 22:38 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:30

Kayseri'de önce arabasının lastiği kesilen sonra da bacağından bıçaklanan bir kişi akaryakıt istasyonuna sığındı.

Melikgazi ilçesinin Gesi Caddesi'nde, aralarında alacak meselesi bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, olay yerinden ayrılmak isteyen O.R'yi, tartıştığı E.E. ve T.A. otomobille takip etmeye başladı.

O.R. peşini bırakmayan ve seyir halindeyken otomobilini sıkıştıran E.E. ve T.A'dan kurtulmak için cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun bahçesine aracını park etti.

Takibini burada da devam ettiren E.E. ve T.A, kaçmasını önlemek için O.R'nin içinde bulunduğu otomobilin lastiğini bıçakla kesti.

Saldırganlar, otomobilinden inip akaryakıt istasyonunun marketine doğru koşmaya başlayan O.R'yi bacağından bıçaklayarak kaçtı. Yaralı O.R, 112 Acil Servis ekibi tarafından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA