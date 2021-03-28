Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, 8 şüpheli gözaltına alındı
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Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, 8 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, 8 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, 8 zanlı yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, 8 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Bozantı Caddesi İnönü 1 Parkı'nda Afganistan uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada İ.K. (16) bıçakla koltuk altından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İ.K, hastaneye kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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