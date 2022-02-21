Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
AA, Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Cengiz Topel Caddesi'nde Mustafa D, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda başından ve sırtından bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mustafa D, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekibince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmaları sürüyor.
AA / Ergün Haktanıyan - Güncel