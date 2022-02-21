Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Haberler
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Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

AA, Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Cengiz Topel Caddesi'nde Mustafa D, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda başından ve sırtından bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mustafa D, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekibince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmaları sürüyor.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Kayseri, Güncel, Haberler

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