Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Kayseri'de yaşanan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Kayseri'de yaşanan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Camili Sokak'ta, T.A. ile S.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan T.A, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin