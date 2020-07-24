Kayseri'de bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
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Kayseri'de bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
24.07.2020 00:33 | Son Güncelleme: 24.07.2020 00:50

Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Talas ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen ve bıçakların da kullanıldığı olayda Mehmet Seviş (40), Kazım Çalımlı, Mehmet Özden (21) ve İsmail Özden (21) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan durumu ağır olan Seviş'i Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, diğer yaralıları ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

Polis, kavgaya karışanların tespiti ve yakalanması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA

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