Kayseri'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kayseri'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TOKİ Demokrasi Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.S. ve F.K, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Fahrettin Altun Binali Yıldırım Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Deniz Çakır Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 22:27:23. #1.11#

title