Kayseri'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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Kayseri'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kayseri'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 kardeş gözaltına alındı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 kardeş gözaltına alındı.

Yenice Mahallesi Gözbaşı Sokak'ta Y.Ö. ve K.Ö. kardeşler ile H.S.B. ve O.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede H.S.B. ve O.A. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri gönderildi

Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar daha sonra Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili iki kardeş gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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