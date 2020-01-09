Kayseri'de bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç öldü

09.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:58

Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe Mahallesi'nde sokakta karşılaşan ve aralarında husumet bulunan C.A. (17) ile E.S. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S, C.A'yı bıçakla yaraladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan C.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan E.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA